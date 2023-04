POL-HG: Auseinandersetzung löst größeren Polizeieinsatz aus +++ Fahrt unter Drogeneinfluss +++ Kollision mit verletzter Person +++ Fahrradcodieraktion der Polizeistation Bad Homburg

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Auseinandersetzung löst größeren Polizeieinsatz aus, Kronberg, Oberer Aufstieg, Montag, 03.04.2023, 23:10 Uhr

(Sto) Am Montagabend wurden bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Kronberg insgesamt zehn Personen verletzt. Demnach hatte sich gegen 23:10 Uhr ein Zeuge gemeldet, der eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beobachten konnte. Sogleich begaben sich mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort. Die ersteintreffenden Beamten konnten die Situation vor Ort beruhigen und insgesamt 12 beteiligte Personen feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Familien in Streit, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten kam. Insgesamt zehn Personen wurden leicht verletzt, acht von ihnen wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eröffnet, welche bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg bearbeitet werden.

2. Fahrt unter Drogeneinfluss,

Bundesstraße 8 zwischen Königstein und Glashütten, Montag, 03.04.2023, 18:15 Uhr

(Sto) Bei Kontrollmaßnahmen der Königsteiner Polizei konnte am Montagabend ein unter Drogen stehender Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen 18:15 Uhr fiel den Beamten im Rahmen von Verkehrskontrollen auf einem Parkplatzgelände in Höhe der Billtalhöhe ein schwarzer Mercedes auf. Während der nun folgenden Kontrolle zeigte der 28-jährige Fahrzeugführer aus Idstein deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums. Weitere durchgeführte Tests erhärteten diesen Verdacht, weshalb er zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugnutzer muss sich nun im Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter berauschenden Mitteln verantworten.

3. Kollision mit verletzter Person,

L3205 zwischen Bad Homburg Ober-Eschbach und Ober-Erlenbach, Montag, 03.04.2023, 17:00 Uhr

(Sto) Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der L3205 bei Bad Homburg-Obereschbach ist am Montagnachmittag eine Person verletzt worden. Demnach befuhren eine 27-jährige Frau aus Frankfurt am Main in ihrem silbernen VW Polo sowie ein 29-jähriger Mann aus Bad Homburg in seinem roten VW Golf die L3205 zwischen Bad Homburg Ober-Eschbach und Ober-Erlenbach. Verkehrsbedingt musste die Frankfurterin bremsen, woraufhin der Herr aus Bad Homburg ihr vermutlich aus Unachtsamkeit hinten auffuhr. Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

4. Fahrradcodieraktion der Polizeistation Bad Homburg trotz teilweise schlechten Wetters gut besucht, Bad Homburg vor der Höhe, Saalburgstraße 116, 31.03.2023

(mk) Am vergangenen Freitag fand eine zuvor angekündigte Fahrradcodieraktion der Polizei in Bad Homburg vor der Höhe statt. Bereits im Vorfeld traf die Veranstaltung auf große Resonanz, sodass die verfügbaren Termine schnell vergeben waren. Das Wetter war der Aktion leider nicht wohlgesonnen, denn es regnete teils sehr ergiebig. Dennoch fanden ca. 30 Fahrradbesitzer und -besitzerinnen den Weg zur Polizei und ließen ihre Fahrräder codieren. Als netter Nebeneffekt konnte hierbei auch noch das ein oder andere Bürgergespräch geführt werden. Weitere Termine sind aufgrund der Resonanz in Planung und werden zu gegebener Zeit veröffentlich.

