POL-KN: (Denkingen/ Kreis Tuttlingen) Rund 10.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall (21.05.2023)

Denkingen (ots)

Am Sonntagabend ist es gegen 20.30 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 44-jährige Ford Focus-Fahrerin bog von der Friedhofstraße auf die Hauptstraße ein. Dort stieß sie mit einer 30-Jährigen in einem Ford Escape zusammen, die in Richtung Aldingen unterwegs war.

