Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 24-Jähriger schlägt Frau in das Gesicht

Waiblingen (ots)

Am Bahnhof Waiblingen kam es gestern Nacht (23.01.2023) gegen 00:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnsteig. Hier soll ein 24-Jähriger einer 20-jährigen Frau in ihr Gesicht geschlagen haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Grund für die Auseinandersetzung ein Streit zwischen dem 24-jährigen gambischen Staatsangehörigen und seiner Begleiterin gewesen sein. Laut aktuellen Erkenntnissen schlug der mutmaßliche Täter der 20-Jährigen am Treppenabgang des Bahnhofes mit der Hand in ihr Gesicht. Eine Zeugin, welche augenscheinlich den Vorfall beobachtet hatte, wendete sich an einen Taxifahrer, der sich ebenfalls am Bahnhof Waiblingen befand. Dieser verständigte die Bundespolizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell