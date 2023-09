Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Industriestraße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Durch einschlagen eines Fensters gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag auf Dienstag (04.09., 16.55 Uhr - 05.09., 06.05 Uhr) in ein Firmengebäude an der Industriestraße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stiegen die Einbrecher auf ein Vordach, um sich von dort Zutritt durch das Fenster zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie anschließend sämtliche Büroräume nach Wertgegenständen. Den Feststellungen nach haben die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell