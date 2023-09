Polizei Gütersloh

POL-GT: Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach Einbruch

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am frühen Donnerstagmorgen (07.09.2023), erhielt die Polizei gegen 01:10 Uhr Informationen zu einem möglichen Einbruch in ein Firmengebäude an der Nikolaus-Otto-Straße im Stadtteil Avenwedde-Bahnhof. Durch die zuerst eintreffenden Polizeikräfte wurde ein geöffnetes Fenster, ein aufgebrochenes Tor am Objekt und ein verdächtiger Pkw im Nahbereich festgestellt. Mit Unterstützung von Kräften der Polizei Bielefeld wurde intensiv nach den derzeit unbekannten Einbrechern gefahndet. Hierbei wurden auch Diensthundeführer mit ihren Hunden eingesetzt. Der angeforderte Polizeihubschrauber musste aufgrund eines anderen Einsatzes den Anflug abbrechen. Zum möglichen Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können zurzeit keine konkreten Angaben getätigt werden. Durch die Kriminalpolizei erfolgte die Tatortaufnahme. Zeugen, denen am 06.09.2023 verdächtige Fahrzeuge und/oder verdächtige Personen im Bereich von Avenwedde-Bahnhof auffallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell