Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei sucht Zeugen - Unfallflucht mit leicht verletzter Person im Löwenherztunnel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Annweiler (ots)

Am heutigen Donnerstag gegen 15:30h kam es im Löwenherztunnel zu einem Verkehrsunfall infolgedessen der Tunnel in Richtung Landau für ca. 10-15 Minuten gesperrt war. Ein Camping-Bus hatte den Tunnel in diese Richtung befahren, als nach den Angaben des Fahrers ein Pkw-Wohnwagen-Gespann des Gegenverkehrs zu weit nach links kam. Dieses kollidierte mit dem Außenspiegel des Campingbusses, welcher einklappte und die Scheibe an der Fahrerseite einschlug. Der Fahrer erlitt durch einen Splitter eine leichte oberflächliche Wunde, welche keiner ärztlichen Behandlung bedurfte. Die Polizei Annweiler sucht Zeugen, welche Hinweise auf das flüchtige unfallverursachende Gespann geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell