POL-LB: Ludwigsburg: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Montag (24.06.2023) gegen 01.00 Uhr zwei Baucontainer auf, die zu einer Straßenbaustelle in der Baldeckstraße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim gehören. Eine Zeugin war auf die Geräusche aufmerksam geworden, entdeckte den Täter und rief ihm zu, dass sie die Polizei verständigen werde. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Zwei der drei aufgebrochenen Vorhängeschlösser nahm er mutmaßlich mit. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 cm großen, dünnen Mann gehandelt haben. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose gekleidet. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Eglosheim in Verbindung zu setzen.

