Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 33-jähriger durch unbekannte Angreifer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (23.07.2023) gegen 21:10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt ein Vorfall, bei dem ein 33-jähriger Mann von noch unbekannten Angreifern schwer verletzt wurde. Der 33-Jährige hatte sich mit Freunden auf eine Mauer im Bereich des Parkplatzes gesetzt und dort Alkohol getrunken, als plötzlich ein mit vier Männern besetzter Pkw vorfuhr. Die noch unbekannten Insassen des Fahrzeugs sollen auf den 33-Jährigen zugegangen und diesen auf einen bereits zurückliegenden Streit angesprochen haben. Einer der Männer soll dem 33-Jährigen sodann unvermittelt mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Ein weiterer Tatverdächtiger soll mit einer Eisenstange von hinten auf den Kopf oder in den Nacken des 33-jährigen geschlagen haben. Ein 55-jähriger Freund des Opfers soll dazwischen gegangen sein und versucht haben, den Angreifer mit der Eisenstange festzuhalten. Dieser habe sich jedoch losreisen können und soll dem 55-Jährigen in der Folge mit einem Messer eine Schnittwunde an einem Finger zugefügt haben. Die beiden weiteren Insassen des Pkw, von denen einer mit einer Holzlatte bewaffnet gewesen sein soll, sollen selbst nicht aktiv in die Auseinandersetzung eingegriffen haben. Nach dem Angriff sollen die vier Unbekannten wieder in den Pkw eingestiegen und in Richtung der Bundesstraße 295 weggefahren sein. Der 33-Jährige zog sich bei dem Vorfall mehrere teilweise stark blutende Verletzungen an Kopf, Gesicht und Nacken zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

