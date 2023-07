Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag (22.07.2023) in den Abendstunden einen in der Straße "Am Felsengarten" in Hessigheim geparkten Toyota. Das Fahrzeug, dass anlässlich eines Festbetriebs auf einem Feld unmittelbar der Straße geparkt stand, wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

