Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 zwischen AS Stuttgart-Zuffenhausen und AS Sindelfingen-Ost: Unbekannter bremst Mitsubishi-Lenker aus

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen einen noch unbekannten PKW-Lenker, der am Sonntag (23.07.2023) gegen 15.30 Uhr einen 23-jährigen Mitsubishi-Lenker zweimal ausgebremst haben soll. Zunächst fuhr der Mitsubishi-Lenker an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf die Bundesautobahn 81 auf. Im Zuge eines Fahrstreifenwechsels wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Unbekannten gekommen, der einen silbernen Ford Focus mit vermutlich Augsburger Kennzeichen (A-) gelenkt haben soll. Im weiteren Verlauf habe der Ford-Lenker den Mitsubishi-Fahrer noch vor dem Engelbergtunnel auf etwa 40 bis 50 km/h heruntergebremst. Zu einem weiteren Bremsmanöver seitens des Unbekannten im Ford soll es dann auf der Überleitung vom Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Singen gekommen sein. Beide PKW-Lenker verließen die BAB 81 letztlich im Bereich der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und der 23-Jährige im Mitsubishi stellten den noch Unbekannten an der Kreuzung der Mahdental- und der Schwertstraße zur Rede. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte der Unbekannte im Ford seine Fahrt in Richtung eines Einkaufszentrums fort. Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Ford-Fahrers und insbesondere durch die beiden Bremsmanöver gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

