POL-HH: 230724-1. 69-Jährige bei Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn lebensgefährlich verletzt

Unfallzeit: 22.07.2023, 17:40 Uhr

Unfallort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee

Am Samstagnachmittag ist im Hamburger Stadtteil Langenhorn eine 69-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit dem Auto überschlagen. Die Frau wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) zufolge befuhr die 69-jährige Hamburgerin die Langenhorner Chaussee in Richtung stadteinwärts und kam in Höhe des Foorthkamp unvermittelt von der Fahrbahn nach rechts ab. Der VW Polo prallte im Anschluss gegen eine dortige Werbetafel, überschlug sich und blieb im Bereich des dortigen Geh-/ Radweges auf dem Dach liegen.

Einsatzkräfte retteten die nicht ansprechbare Seniorin aus dem Auto und reanimierten sie. Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach der weiteren Behandlung befindet sie sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr.

Für die Unfallaufnahme musste die Langenhorner Chaussee zwischen Foorthkamp und Krohnstieg für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass eine Vorerkrankung der Fahrzeugführerin ursächlich für den Verkehrsunfall sein könnte.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der VD 3 geführt.

