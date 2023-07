POL-HH: 230720-5. Zeugenaufruf nach versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Verwendung nationalsozialistischer Symbolik in Hamburg-Barmbek-Süd

Hamburg (ots) - Zeit: 19.07.2023, 23:10 Uhr Ort: Hamburg-Dulsberg, Elsässer Straße Die Polizei fand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dulsberg gestern Abend eine schwerstverletzte Frau. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission im Landeskriminalamt (LKA 41) haben die Ermittlungen übernommen. Gestern Abend kam es in Hamburg-Dulsberg zu einem ...

mehr