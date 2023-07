Polizei Hamburg

POL-HH: 230720-3. Die Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen in Hamburg-Harvestehude und -Rotherbaum

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 19.07.2023, ca. 22:00 Uhr bis 20.07.2023, 05:37 Uhr Tatorte: Hamburg-Harvestehude und -Rotherbaum, Alsterchaussee, Hansastraße und Parkallee

In der vergangenen Nacht wurde in den Hamburger Stadtteilen Harvestehude und Rotherbaum an mindestens 28 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Bei der Aufklärung der Straftaten bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Bislang 28 Geschädigte meldeten sich bis heute Morgen bei der Polizei und teilten mit, dass aus einem oder mehreren Reifen ihres SUV die Luft herausgelassen worden war. Die Fahrzeuge waren an den Rändern der Straßen Alsterchaussee, Hansastraße und Parkallee abgestellt.

Beamte fanden an einem der Pkw ein Bekennerschreiben und stellten dieses sicher.

Der polizeiliche Staatsschutz (LKA 73) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und gegebenenfalls weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

