POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Krankenfahrstuhl und Fußgängerin - Fußgängerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 89-jähriger Mann befuhr am Sonntag, 19.02.2023, gegen 14.00 Uhr, mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl erlaubterweise den Sarasinweg in Richtung Rathausvorplatz. Er wollte wohl in Richtung Luisenstraße weiterfahren und fuhr dabei einer 64-jährigen Fußgängerin von hinten in die Beine. Die 64-Jährige stürzte und der 89-Jährige fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl über deren rechten Fuß. Mit dem Verdacht eines Bruches wurde die Fußgängerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

