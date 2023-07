Polizei Hamburg

POL-HH: 230719-4. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach einer mutmaßlichen Explosion in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Zeit: 19.07.2023, 12:27 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Kurt-Schumacher-Allee

Heute Mittag ist es im Hamburger Stadtteil St. Georg mutmaßlich zu der Explosion eines noch unbekannten Gegenstandes gekommen, bei der ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt worden ist.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er aus Richtung einer Grünfläche einen lauten Knall vernommen und im weiteren Verlauf eine verletzte Person erkannt hatte. Wenig später in der Kurt-Schumacher-Allee eintreffende Einsatzkräfte versorgten den an einer Hand und einem Arm sowie am Oberkörper schwer Verletzten. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus, wo er derzeit noch operiert wird. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes liegen hier zurzeit nicht vor, Lebensgefahr bestand nach jetzigem Stand zu keiner Zeit.

Zahlreiche Polizisten befragten mögliche Zeugen und suchten am Einsatzort nach Beweismitteln und Spuren. Darüber hinaus fahndeten die Beamten zunächst auch nach zwei Personen, die vor der mutmaßlichen Explosion bei dem 29-Jährigen gestanden haben sollen. An den Suchmaßnahmen war auch der Polizeihubschrauber "Libelle 2" beteiligt. Bislang konnten die beiden Personen nicht festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand kommen sie jedoch nicht als Tatverdächtige in Betracht.

Das Fachdezernat für Sprengstoffdelikte (LKA 75) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen aufgenommen. Insbesondere prüfen die Experten, was für ein Gegenstand explodiert ist und wie es dazu kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern zurzeit nicht vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell