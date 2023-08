Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: L494 - Unfall geht glimpflich aus

Völkersweiler L494 (ots)

Am Donnerstag, 03.08.23, gegen 07:40 Uhr, befuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin die L494 vom St. Josefshof in Richtung Völkersweiler. In einer abschüssigen Rechtskurve brach an dem Pkw Fiat, auf regennasser Fahrbahn, das Fahrzeugheck aus. Die Fahrerin kam auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Böschung. Das Fahrzeug kam, nachdem es über die linke Fahrzeugseite kippte, quer auf der Straße zum Stehen. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell