Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Kennzeichen entwendet

Venningen, Kirrweiler Straße - 31.07.2023- 01.08.2023 (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte am Friedehof in Venningen an vier dort abgestellten Fahrzeugen die hinteren Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

