POL-PDLD: Versuchter Aufbruch eines Automaten

Edenkoben, Staatsstraße- 01.08.2023, 04:00 Uhr- 05:00 Uhr (ots)

Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter an einer Tankstelle in Edenkoben die Münzkassette eines Saugautomaten aufzuhebeln. Er wurde hierbei durch einen Mitarbeiter gestört und ergriff ohne Beute die Flucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

