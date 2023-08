Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Weitere Einbrüche in Gartenhäuser - auch Seniorentreff betroffen

Hagenbach (ots)

Zu weiteren fünf Einbrüchen in Gartenhäuser kam es in Hagenbach entlang des Hagenbacher Altrheines in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die unbekannten Täter überstiegen die Gartenzäune und drangen teilweise gewaltsam in verschlossene und unverschlossene Gartenhäuser ein. Aus den meisten Gartenhäusern wurde nichts entwendet. Der Sachschaden ist aktuell noch nicht bezifferbar. Ebenso wurde der "Seniorentreff" an der Ortsrandstraße unweit der Schrebergartenanlage von den Tätern angegangen. Dort gelang es ihnen aber nicht, in die Innenräume einzudringen, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Die Polizei hat umfangreiches Spurenmaterial an den Tatorten gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

