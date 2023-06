Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall beim Ausweichen

Fulda (ots)

Am Freitag, 23. Juni 2023, befuhr eine 25-jährige Frau aus dem unterfränkischen Wildflecken gg. 07:50 Uhr die Kreisstraße 45 von der Ruine Ebersburg kommend in Fahrtrichtung Tannenhof. Circa 200 Meter vor dem Waldeingang kreuzte laut Angaben der VW-Fahrerin eine Katze die Fahrbahn, worauf ihr Fahrzeug durch einen Ausweichversuch ins Rutschen geriet. Die Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab und rollte circa 200m hinunter auf eine Wiese. Dort prallte sie zunächst gegen einen Telefonmast, rutschte weiter in den Wald und kam letztendlich an einer Fichte zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An ihrem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 5000,-EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell