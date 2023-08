POL-PDLD: Mit über 3 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Hagenbach (ots) - Zu weiteren fünf Einbrüchen in Gartenhäuser kam es in Hagenbach entlang des Hagenbacher Altrheines in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die unbekannten Täter überstiegen die Gartenzäune und drangen teilweise gewaltsam in verschlossene und unverschlossene Gartenhäuser ein. Aus den meisten Gartenhäusern wurde nichts entwendet. Der Sachschaden ...

mehr