Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Donnerstagvormittag (07.09., 10.25 Uhr) befuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer die Sürenheider Straße in Richtung Verl. Am Kreisverkehr Sürenheider Straße/ Isselhorster Straße/ Thaddäusstraße beabsichtigte er auf die Thaddäusstraße zu fahren. Zeitgleich wollte eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin, welche auf der Thaddäusstraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs war, die Thaddäusstraße an der dortigen Verkehrsinsel queren. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem VW und der E-Bike-Fahrerin. Die 56-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell