Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Fluterschen (ots)

Am Samstag, den 15.04.2023, gegen 19:30 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Fluterschen ein Verkehrsunfall wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines Pkw Toyota die Kreisstraße 31 von Neitzert kommend in Fahrtrichtung Fluterschen. Ein bis dato noch nicht ermittelter Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße31 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Bereich einer Kuppe auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch wurde zumindest der zuvor genannte Pkw Toyota nicht unerheblich beschädigt. Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Fahrer des entgegengekommenen Fahrzeuges unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Laut Aussage des Toyota Fahrers seinen zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles mehrere Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeigekommen. Sollte es Zeugen hinsichtlich des Verkehrsunfalles geben nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entsprechende Hinweise entgegen.

