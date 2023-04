Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 3 - Kleinmaischeid - Pkw kollidiert mit Transporter - Ein Fahrzeugführer alkoholisiert

BAB 3 - Kleinmaischeid (ots)

Am 06.04.23, gegen 09:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt, Betriebskilometer 66, bei dem ein Pkw VW Polo mit einen Transporter Renault Trafic kollidierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 62 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Der 25 Jahre alte Fahrer des VW Polo blieb unverletzt stand aber unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem bestehen Anzeichen die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurz voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, weshalb Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizeiautobahnstation in Montabaur (02602-93270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell