Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit City-Roller - 7-Jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagmorgen (07.09., 07.39 Uhr) erlitt eine 7-jährige Schülerin schwere Verletzungen, als sie auf ihrem City-Roller mit einem Sattelzuggespann verunfallte.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 60-jährige Lkw-Fahrer die Verler Straße in Richtung Gütersloher Innenstadt. An der Kreuzung Hüttenbrink wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kam es zwischen seinem Fahrzeug und dem Kind zu einem Zusammenstoß. Das Mädchen war auch dem Gehweg der Verler Straße, ebenfalls in Richtung Gütersloh, unterwegs und beabsichtigte den Hüttenbrink zu queren.

Der Roller des Mädchens geriet unter die Reifen des Anhängers. Das Kind erlitt schwere, aber verhältnismäßig leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Er erlitt durch das Erlebte einen Schock.

Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde bis ca. 10.00 Uhr gesperrt.

