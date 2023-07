Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Der Verkehrsdienst Heidelberg sucht nach einem vorangegangenen Unfall am Dienstagmorgen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Um kurz vor 9 Uhr fuhr ein 36-jähriger Radfahrer den gekennzeichneten Radweg auf der linken Halbseite der Mittermaierstraße in Richtung Ernst-Walz-Brücke entlang. Gleichzeitig lief eine 15-jährige Fußgängerin den Fußgängerweg in selber Richtung entlang. Aufgrund der Witterung hielt die 15-Jährige einen aufgespannten Regenschirm in der Hand, um sich vor dem Regen zu schützen. Als sich beide Beteiligte auf einer Höhe befanden, stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fußgängerin blieb unverletzt. Bei der späteren Unfallaufnahme äußerten beide Beteiligte der Polizei gegenüber unterschiedliche Versionen zum Unfallhergang.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizei unter 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell