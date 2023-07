Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerer räuberischer Diebstahl in der Fehrentzstraße - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Donnerstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, wurde ein 33-Jähriger in der Fehrentzstraße von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Diese suchten den körperlichen Kontakt zu ihm, um ihm im Zuge dessen den Geldbeutel aus der Jackentasche zu entwenden. Der 33-Jährige bemerkte dies und sprach einen der Täter daraufhin an. Dieser zog jedoch unvermittelt ein Messer und verletzte den 33-Jährigen leicht. Die Täter entnahmen einen mittleren zweistelligen Betrag aus der Geldbörse, ließen diese am Tatort zurück und gingen danach flüchtig.

Zuvor ist der 33-Jährige mit einem Bus bis zur Bergheimer Straße gefahren und in Nähe der Fehrenzstraße ausgestiegen. Die zwei Unbekannten befanden sich ebenfalls in dem Bus und sprachen den 33-Jährigen kurz nach dem Aussteigen an.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1.Täter (entwendete Geldbeutel und führte das Messer): männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 180 bis 190 cm groß, schlank. Er trug eine bunte Kappe und eine blaue lange Hose.

2.Täter: männlich, circa 25 bis 30 Jahre, circa 165 bis 170 cm groß, kräftige bis stämmige Figur. Er trug die Haare zu einem Zopf gebunden, einen blauen Pullover, eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell