POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Lagerhalle ein- Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.2023 und dem 26.07.2023 verschafften sich Unbekannte Zutritt in einer Lagerhalle in der Zamenhofsraße und entwendeten mehrere Gegenstände. Vermutlich über eine Eingangstür eines ehemaligen Gewächshauses gelangten die Unbekannten in die Lagerhalle, indem diese den Schließzylinder ausbauten. Im Innern der Lagerhalle montierten diese mehrere Messingverbindungsteile von diversen Rohren ab und nahmen die Messingverbindungen an sich. Des Weiteren bauten die Unbekannten die komplette Löschanlage sowie die Deckenbeleuchtung der Halle ab. Im weiteren Verlauf verlagerte die Täterschaft außerdem diverses Mobiliar in das 1. OG der Lagerhalle und legten in einer Räumlichkeit Laminat aus. Die Hintergründe hierfür sind derzeit noch nicht bekannt. Die genaue Schadens- sowie Diebstahlhöhe ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Durch die Ermittlerinnen und Ermittler wurden bereits erste Spuren gesichert.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, in Verbindung zu setzen.

