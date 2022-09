POL-EL: Salzbergen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Lingen (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in Lingen zu zwei Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigen in der Straße Am Telgenkamp den Außenspiegel eines Seat Ibiza. In der Jägerstraße warfen umbenannte Täter ein Damenrad auf einen Skoda Oktavia. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter ...

mehr