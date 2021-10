Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Widerstand gegen Polizisten nach Raubdelikt

Warendorf (ots)

Mehrere Personen sind am Donnerstagabend (28.10.2021) in Ahlen verletzt worden, nachdem ein 18-Jähriger eine Handtasche gestohlen hatte.

Eine 25-jährige Ahlenerin hatte ihre Handtasche in den Korb ihres am Bahnhof geparkten Fahrrades gelegt, als der 18-jährige Beckumer von hinten an das Rad herantrat. Er riss die Handtasche an sich und flüchtete Richtung Industriestraße.

Die 25-Jährige verfolgte den Mann mit ihrem Fahrrad und forderte ihn mehrmals auf stehenzubleiben. Auf Höhe eines Autohauses holte sie ihn ein und konnte ihn packen. Der 18-Jährige schlug die Radfahrerin mehrmals, sodass beide auf den Boden stürzten. Die 25-Jährige versuchte ihn in dem Gerangel weiter festzuhalten und wurde daraufhin erneut geschlagen. Zwei Männer (25 Jahre aus Warendorf und 34 Jahre aus Ahlen) bemerkten die Situation und eilten der Frau zur Hilfe. Der 18-Jährige bedrohte daraufhin die beiden Männer mit einem Messer, bis er flüchtete.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolgreich. Die Beamten verfolgten den Beckumer und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Als er versuchte zwischen den Beamten durchzurennen, konnten sie ihn festhalten. Der 18-Jährige leistete erheblichen Widerstand und schlug mehrmals gegen die Oberkörper der Polizeibeamten. Mittels einfacher körperlicher Gewalt gelang es ihnen den Täter zu Boden zu bringen, ihn vorläufig festzunehmen und ins Gewahrsam zu bringen.

Die 25-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl die beiden Polizeibeamten als auch der Beckumer wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell