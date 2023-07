Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer mit über einem Promille gestoppt

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge informierte am Donnerstag gegen 23:30 Uhr die Polizei über einen Autofahrer, welcher in Schlangenlinien von Helmstadt in Richtung Waibstadt fahren würde. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen BMW. Durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim wurde der 34-Jährige wenig später einer Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn des Kontrollgespräches konnten die Beamtin und der Beamte starken Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurde der Fahrer auf das Polizeirevier gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den 34-jährigen BMW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

