Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Karnevalsumzug in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am heutigen Sonntag (19.02.) fand der diesjährige Karnevalsumzug in Alt-Oberhausen bzw. der Stadtmitte statt. Etwa 130.000 Besucher laut Veranstalter sahen den Zug, verteilt auf 80 Gruppen von jung bis alt und geschmückte Festwagen mit acht Musikkapellen trotzten dem grauen Wetter. Die Polizei Oberhausen, die u.a. für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beim Feiern sorgte und umliegenden (Straßen-) Verkehr entsprechend um- und ableitete, begleitete mit zahlreichen Kräften den Umzug mit einer Gesamtlänge von etwa 2,5 Kilometer auf einer Strecke von insgesamt sechs Kilometern.

In diesem Jahr wurden nach der langen "Corona-Pause" zudem erstmals auf dem Sparkassenvorplatz (Wörthstraße) zwei Bühnen im Rahmen der Feierlichkeiten aufgebaut. "Aus polizeilicher Sicht lief der gesamte Karnevalsumzug, bei dem viele Bürgerinnen und Bürger ausgelassen feierten, in Alt-Oberhausen weitestgehend friedlich ab", so Dietmar Leyendecker, Polizeipräsident i.V. und Einsatzleiter am späten Sonntagnachmittag. Es kam zu einem Widerstandsdelikt und drei Körperverletzungsdelikten.

