POL-MA: Heidelberg: Roller-Fahrerin nach Sturz in Krankenhaus eingeliefert

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr stürzte eine 29-jährige Roller-Fahrerin alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Die 29-Jährige fuhr die Römerstraße in Richtung Leimen, als diese stürzte und sich verletzte. Die Roller-Fahrerin wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens ist bisher noch Gegenstand der aktuellen Unfallermittlungen.

