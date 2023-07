Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Navigationsgerät aus Auto - Zeugen gesucht!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 08 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem geparkten VW in der Verschaffeltstraße ein mobiles Navigationsgerät, einen Werkzeugkoffer sowie eine Jacke. Wie der oder die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten, ist bislang noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Werkzeugkoffer wurde glücklicherweise von einem Finder nahe dem Tatort bei einer kleinen Brücke im Feld gefunden. Auch die Jacke fand ihren Weg zurück zu ihrem Besitzer, da sie, ebenfalls in Tatortnähe, an eine Laterne gehängt worden ist.

Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell