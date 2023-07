Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf Spritztour

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 00.05 Uhr fuhr eine Streife durch die Torgartenstraße in Lobbach von Mönchzell kommend in Richtung Kreisel (Ortsmitte). Hierbei bemerkten die Beamten ein von links kommendes Fahrzeug aus Richtung Fasanenstraße. Sie folgten dem Renault und anschließend, kurz vor der Einmündung in die Klosterstraße, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des Fahrers, konnte in der Mittelkonsole des Renaults eine angetrunkene Bierflasche sowie starker Alkoholgeruch im Fahrzeuginneren festgestellt werden. Des Weiteren wies der Fahrer Anzeichen starken Alkoholkonsums auf, weshalb ihm ein Alkoholvortest zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit angeboten wurde. Der Test zeigte ein Ergebnis von mehr als 1 Promille an. Der 36-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten und ihm wurde hier durch eine Polizeiärztin Blut abgenommen. Ihm wurde die Teilnahme am Straßenverkehr bis zum Erlangen der Nüchternheit untersagt. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

