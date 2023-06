Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Hoher Blechschaden bei Unfall (12.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Straße "An der Schelmengaß". Eine Autofahrerin fuhr in Richtung Goldenbühlstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Wieselsbergstraße wollte sie einer 27-jährigen Ford Fiesta-Fahrerin das Ausfahren von einem Parkplatz vor einem Bistro ermöglichen und hielt an. Im gleichen Moment überholte sie eine 33-jährige Mazda 3-Fahrerin über eine Linksabbiegespur und stieß mit dem von rechts einfahrenden Ford Fiesta zusammen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell