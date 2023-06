Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer nimmt Vorfahrt und verursacht Unfall mit einem Leichtverletzten

Zeugen gesucht (12.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 17 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Straße "Nordring Villingen". Ein unbekannter Autofahrer mit einem weißen Toyota Yaris fuhr aus Schwenningen kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei nahm er einem 36-jährigen Motorradfahrer auf einer Suzuki VZR 1800 die Vorfahrt, der sich bereit im Kreisverkehr befand und diesen in Richtung der Straße "Querspange" verlassen wollte. Der Motorradfahrer bremste scharf ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einer Berührung zwischen Motorrad und Auto kam es dabei nicht. Der Unfallverursacher bog nach rechts in Richtung in Richtung der Straße "Querspange" ab und fuhr weiter, möglicherweise ohne den Unfall bemerkt zu haben. Die Polizei sucht den Autofahrer und bittet ihn, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden. Auch andere Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer bei der Villinger Polizei zu melden.

