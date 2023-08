POL-SE: Pinneberg - Brand eines kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäudes in Pinneberg

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochvormittag (16.08.2023) ist auf der Bundesautobahn 23 ein Dacia in Brand geraten. Infolgedessen ist es in Fahrtrichtung Süden zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Dithmarschen, dass Rauch aus der Motorraum aufstieg und lenkte noch vor der ...

mehr