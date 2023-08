Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Großfeuer in einem Wohn- und Geschäftshaus - Feuerwehr bringt einen Hund in Sicherheit

Pinneberg (ots)

Pinneberg: Großfeuer in einem Wohn- und Geschäftshaus - Feuerwehr bringt einen Hund in Sicherheit Datum: Donnerstag, 17. August 2023, 14.00 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Waldenauer Marktplatz +++ Einsatz: FEU 2Y ( Feuer, zwei Züge, Menschenleben in Gefahr)

Pinneberg - In Pinneberg sind vier freiwillige Feuerwehren seit 14 Uhr am Donnerstag (17. August) mit den Löscharbeiten bei einem Großfeuer in einem Wohn- und Geschäftshaus beschäftigt. Aktuell sind mehr als 80 Kräfte der Wehren Pinneberg, Appen, Schenefeld und Prisdorf im Einsatz. Alle Personen haben das Gebäude selbstständig verlassen können. Die Feuerwehr brachte aber einen Hund in Sicherheit. Die Arbeiten dauern zur Stunde (15.30 Uhr) noch an und werden noch eine unbekannte Zeit in Anspruch nehmen. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein mehrstöckiges Gebäude am Waldenauer Marktplatz im gleichnamigen Pinneberger Stadtteil, quasi in fußläufiger Entfernung zum dortigen Gerätehaus der Löschgruppe Waldenau. Gemeldet war eine starke Rauchentwicklung, die vom Einsatzleiter auch bestätigt wurde. Das Feuer hatte sich im Dachstuhl des Hauses entwickelt. Zur Brandbekämpfung und Riegelstellung werden mehrere Strahlrohre im Innen- und Außenangriff vorgenommen, davon zwei über die Drehleitern aus Pinneberg und Schenefeld. Dazu sind zahlreiche Kräfte unter Atemschutz im Einsatz. Derzeit dauern die Löscharbeiten. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Wir werden unaufgefordert nachberichten.

