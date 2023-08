FW-PI: FW-PI: Pinneberg: Großfeuer in einem Wohn- und Geschäftshaus - Erste Folgemeldung - Feuerwehr weiterhin vor Ort

Pinneberg (ots) - Pinneberg: Großfeuer in einem Wohn- und Geschäftshaus - Feuerwehr bringt einen Hund in Sicherheit Datum: Donnerstag, 17. August 2023, 14.00 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Waldenauer Marktplatz +++ Einsatz: FEU 2Y ( Feuer, zwei Züge, Menschenleben in Gefahr) Pinneberg - In Pinneberg sind vier ...

mehr