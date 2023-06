Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Spaziergang durch die Gleise endet mit Strafanzeige der Bundespolizei

Bild-Infos

Download

Horrem(Kerpen) (ots)

Gestern Morgen um 7 Uhr lies die Bundespolizei die Bahnstrecke zwischen Quadrath-Ichendorf und Horrem Bahnhof sperren, weil sich dort ein Mann befand - Lebensgefahr! Kurz zuvor leitete ein Lokführer wegen dem 49-Jährigen eine Schnellbremsung ein.

Absolute Lebensgefahr: Am Sonntag (25.06.) befand sich ein Kölner im Gleisbereich, während ein Personenzug auf eben dieser Strecke unterwegs war. Der Lokführer entdeckte den Mann früh genug und leitete bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h eine Schnellbremsung ein. Glücklicherweise wurden weder der 49-Jährige Gleisläufer noch die ca. 30 Reisenden im Zug dadurch verletzt. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei sperrten den Streckenbereich unmittelbar und begaben sich zum Einsatzort. Im Nahbereich des Horremer Bahnhofs trafen sie den deutschen Staatsbürger an. Dieser teilte der Streife mit, er sei, unwissend der Gefahr, in welche er sich begab, entlang der Bahnstrecke zum Bahnhof Horrem gelaufen. Dieser Spaziergang zog jedoch Konsequenzen nach sich: Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Beschuldigten ein.

Die Bundespolizei weist nochmals auf die folgenden Gefahren im Gleisbereich hin:

- Züge sind spurengebunden und können nicht ausweichen - Der Bremsweg ist sehr lang - Züge sind oft akustisch nicht oder zu spät wahrnehmbar - Durch die Sogwirkung können umliegende Personen/Gegenstände an oder unter den Zug gezogen werden

Weitere Informationen zum Verhalten auf Bahnanlagen gibt es unter: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell