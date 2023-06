Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 61-Jähriger ertappt Duo auf frischer Tat - Bundespolizisten stellen Mobiltelefone sicher

Essen - Bielefeld (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (25. Juni) sollen zwei Männer gemeinsam einen Reisenden in einem Regionalexpress bestohlen haben. Bundespolizisten fanden zudem weiteres Diebesgut auf.

Gegen 06:50 Uhr begaben sich Bundespolizisten zum Bahnsteig im Hauptbahnhof Essen, da sie zuvor über einen Diebstahl in einem Zug informiert worden waren. Am Gleis 4 stand bereits der RE1. Der 61-jährige Geschädigte gab an, dass die beiden Männer im Zug in seiner Nähe gesessen haben. Er habe dann seine Einkaufstasche auf dem Sitz abgestellt, um die Toilette aufzusuchen. Einer der Männer sei ihm gefolgt und habe ihm nach Verlassen der Sanitäranlage angesprochen. Bei dem Deutschen sei der Eindruck entstanden, dass der Unbekannte eine zeitnahe Rückkehr an seinen Sitzplatz verhindern habe wollen. Er beobachtete, wie der andere Beteiligte in seine Tasche griff. Nach anschließender Prüfung habe der Mann aus Hürth dann feststellen müssen, dass seine Smartwatch fehlte. Der Deutsche suchte das Zugpersonal auf, welches die Bundespolizei alarmierte. Daraufhin gab der Mann die Uhr zurück an den Geschädigten.

Die Einsatzkräfte brachten die marokkanischen Staatsbürger (18, 28) zur Bundespolizeiwache. Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem 28-Jährigen griffbereit, in der linken Hosentasche, ein Tierabwehrspray. Dieses wurde sichergestellt. Im Rucksack des 18-Jährigen wurden zudem zwei Mobiltelefone aufgefunden, welche die Männer nicht entsperren konnten. Zur Herkunft der Smartphones wollten sich die beiden Bielefelder nicht äußern.

Des Weiteren ermittelten die Beamten, dass die Männer keinen gültigen Fahrschein für die Zugfahrt vorweisen konnten. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Unterschlagung und Erschleichens von Leistungen ein.

