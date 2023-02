Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen ob Verena, Lkr. Tuttlingen) In Wohnhaus im Sonnenweg eingebrochen

Hausen ob Verena, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, etwa im Zeitraum von 22 Uhr bis 07 Uhr, sind Unbekannte in ein freistehendes Wohnhaus im Sonnenweg eingebrochen. Nach dem Eindringen in eine Speisekammer gelangten die Einbrecher in eine angrenzende Küche und von dort in den Hausflur. Dort entwendeten sie an der Garderobe aufgefundenes Bargeld aus einer Geldbörse und verließen das Haus wieder. Möglicherweise bemerkten die Täter die Anwesenheit der Hausbesitzer in einem im gleichen Stock befindlichen Schlafzimmer und brachen deshalb ihre Tat ab.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Tat mit dem versuchten Einbruch in Gunningen (wir berichteten) im Zusammenhang steht. Personen, die in der Nacht auf Samstag oder auch in den frühen Morgenstunden des Samstags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Sonnenweges in Hausen ob Verena oder auch im Bereich der Lombergstraße in Gunningen gemacht oder dort fremde Personen oder auch fremde Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

