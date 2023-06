Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer im Dortmunder Hbf fest

Dortmund - Siegen (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (25. Juni) überprüften Bundespolizisten einen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser führte Dealer-typische Gegenstände mit sich.

Gegen 21:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen 26-Jährigen. Dieser händigte den Beamten seinen Personalausweis aus. Während der Kontrolle wurde der Deutsche zunehmend unruhiger. Zudem nahmen die Einsatzkräfte einen starken Marihuana-Geruch wahr. Sie durchsuchten den jungen Mann und fanden in seinem Rucksack drei große Verschlusstüten der pflanzlichen Drogen auf.

Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und brachten den Mann aus Siegen zur Bundespolizeiwache. Dort stellten sie zudem Bargeld in Höhe von 1.420 Euro in szenetypischer Stückelung und ein Handy bei ihm fest. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Dieser gab an, dass er keinen Handel betreiben würde, sondern lediglich für den Eigenbedarf einen Vorrat für das ganze Jahr gekauft habe.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Anschließend brachten sie den 26-Jährigen in das Gewahrsam der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell