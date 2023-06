Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnmitarbeiter gestoßen - Bundespolizisten nehmen 50-Jährigen fest

Bochum (ots)

Am Freitagnachmittag (23. Juni) soll ein Mann das Sicherheitspersonal im Bochumer Hauptbahnhof angegriffen haben. Später wehrte er sich gegen die Mitnahme zur Bundespolizeiwache.

Gegen 17:30 Uhr wurden Bahnmitarbeiter im Hauptbahnhof Bochum auf einen Mann aufmerksam, der sich lautstark schreiend durch den Personentunnel bewegte. Dieser habe keine Reiseabsichten vorweisen können und soll die Angestellten mehrfach aggressiv angegangen haben. Daraufhin sollte der 50-Jährige den Bahnhof verlassen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach, so dass das Sicherheitspersonal ihn am Arm in Richtung des Ausgangs Buddenbergplatz führte. Dagegen wehrte er sich und soll die Mitarbeiter von sich gestoßen haben. Anschließend sei er erneut in den Personentunnel gelaufen. Die Bahnmitarbeiter stellten den Deutschen und brachten ihn zu Boden.

Alarmierte Bundespolizisten fesselten den Aggressor und geleiteten ihn zur Wache. Auf dem Weg dorthin leistete der Bochumer Widerstand, indem er sich sperrte und mit voller Körperkraft gegen die Lautrichtung stemmte. Während der Durchsuchung ballte er seine Fäuste, nahm en Kampfhaltung ein und rannte auf die Einsatzkräfte zu. Diese konnten den Angriff abwehren. Eine Bodycam zeichnete die Widerstandshandlungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 2,2 Promille stark alkoholisiert war. Ein Arzt untersuchte ihn. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Bochum gebracht.

Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des tätlichen Angriffs, sowie wegen Körperverletzung gegen die Bahnmitarbeiter (52, 52) ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell