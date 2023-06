Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 28-Jähriger Taschendieb durch Bundespolizisten gestellt und vorläufig festgenommen

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (28) entwendete am Donnerstagmorgen (22. Juni) im ICE 523 einem 64-Jährigen den Rucksack samt Inhalt. Das Stehlgut konnte geortet, festgestellt und übergeben werden. Der Tatverdächtige wurde im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgestellt und vorläufig festgenommen. Ein beschleunigtes Verfahren wurde angeregt.

Der 64-jährige Geschädigte wurde auf dem Bundespolizeirevier Düsseldorf vorstellig und gab an, sein entwendetes iPad im Hauptbahnhof geortet und den Verlust seiner Wertgegenstände bereits bei der Landespolizei in Köln gestellt zu haben. Die eingesetzte Streife der Bundespolizei verlegte mit dem Geschädigten zum Ortungspunkt. Hierbei kamen die Schließfächer oder das Fundbüro in Betracht. Eine durchgeführte Videoauswertung ergab, dass eine unbekannte Person den Rucksack in einem der Schließfächer verstaute. Das Schließfach wurde geöffnet und der 64-Jährige identifizierte seine Wertgegenstände. Währenddessen erkannten die eingesetzten Beamten im Nahbereich der Schließfächer den 28-jährigen israelischen Staatsangehörigen von der zuvor durchgeführten Videoauswertung wieder. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt.

Mit Rücksprache der zuständigen Staatsanwaltschaft soll der 28-Jährige in einem beschleunigten Verfahren einem Haftrichter vorgeführt werden. Anschließend verbrachten ihn die Bundespolizisten in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell