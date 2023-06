BPOL NRW: Barke von Brücke geworfen - Bundespolizei sperrt Bahnstrecke

Köln (ots) - Vergangene Nacht (22.06.) kam es zwischen zwei Männern (38; 44) zu einer Auseinandersetzung am Kölner Hauptbahnhof. Der Konflikt gipfelte in Schlägen und Tritten gegen den 44-Jährigen, der zur Behandlung in ein Krankenhaus musste. Die Bundespolizei stellte den Tatverdächtigen. Gegen 3:40 Uhr erhielt die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof die ...

