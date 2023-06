BPOL NRW: Festnahmen durch Bundespolizei wegen exhibitionistischer Handlungen und wegen Diebstahls mit Waffen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen am Haupteingang des Hauptbahnhofes Aachen einen 20-jährigen Iraner festgenommen.

Er wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen exhibitionistischer Handlungen mit Haftbefehl gesucht. Auch liegen gegen ihn aktuelle Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung in Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz und Erschleichen von Leistungen vom Ausländeramt Nürnberg und der Staatsanwaltschaft Würzburg vor. Zudem konnte er keine Ausweispapiere vorweisen, so dass hier noch der Straftatverdacht des unerlaubten Aufenthaltes vorlag. Der Betreffende wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

Bereits am Mittwochnachmittag reiste ein 19-jähriger Tunesier ohne Ausweispapiere mit der Euregiobahn aus Belgien ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte man einen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen Diebstahls mit Waffen fest. Eine weitere Überprüfung ergab, dass er sich seit Februar im Asylverfahren befindet, aber für die Staatsanwaltschaften Münster und Köln in Strafsachen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen Diebstahls nicht auffindbar war. Deswegen wurde nach ihm mit Aufenthaltsermittlungen gefahndet. Nach seiner Festnahme wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Zur Bestätigung des Untersuchungshaftbefehls wird er heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt.

