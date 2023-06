BPOL NRW: Handy unter Vorwand entwendet - Bundespolizisten finden weiteres Diebesgut bei 29-Jährigem auf

Dortmund (ots) - Am Donnerstagabend (22. Juni) sollen zwei Jugendliche einen Gegenstand auf eine Bahnstrecke in Dortmund geschmissen haben. Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte schlimmeres. Gegen 21 Uhr hatte ein Anwohner beobachtet, wie Jugendliche eine Baustellenbarke von einem Brückenwerk (Bövinghauser Straße) in Dortmund auf den darunter befindlichen Gleisbereich ...

mehr