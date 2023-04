Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Nachtrag zu Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (12.04.2023) ist es gegen 19:30 Uhr in der Moldaustraße in Ludwigsburg zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen (wir berichteten am 12.04.2023 - 22:52 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5484733 sowie mit Korrekturmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5484736). Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer im Bereich eines oberen Stockwerks aus. In der Folge waren insgesamt sechs Stockwerke stark verraucht. Neben mehreren Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei rückten insgesamt 93 Wehrkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg sowie den Freiwilligen Feuerwehren Bietigheim-Bissingen, Kornwestheim, Freiberg am Neckar sowie Remseck am Neckar an den Einsatzort aus. Im Zuge der Evakuierungs- und Unterbringungsmaßnahmen wurden von den 81 gemeldeten Personen rund 60 Personen, zum Teil über deren Balkone mittels Drehleiter, gerettet. Davon 21 Personen nutzten das Unterbringungsangebot der Stadt Ludwigsburg. Insgesamt zehn Bewohner erlitten durch die Rauchentwicklung mutmaßlich leichte Verletzungen. Ab dem vierten Stock aufwärts sind die Wohnungen des Gebäudekomplexes bis auf weiteres nicht bewohnbar. Beamte und Beamtinnen der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren am heutigen Morgen (13.04.2023) zur Spurensicherung an der Einsatzstelle. Die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Klärung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter bestellt. Ersten Schätzungen nach dürften die derzeit nicht bewohnbaren Wohneinheiten, aufgrund zu Hoher CO-Wert, noch rund sechs bis acht Wochen nicht bewohnbar sein.

